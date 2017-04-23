吳宗峻本季第5轟 富邦5局1比0領先統一

富邦悍將吳宗峻今轟出本季第5轟，率球隊取得領先。(資料照 中央社記者張新偉攝)

統一獅與富邦悍將今移師澄清湖棒球場交手，兩隊今不約而同派出本土小將先發，洪心騏對上陳明軒，前5局上演投手戰，不過富邦靠著吳宗峻轟出陽春炮，取得1比0領先。

此役富邦派出陳明軒先發，前5局投球僅被擊出2支安打，投出3次保送、3次三振沒有失分；獅隊洪心騏也表現亮眼，5局投球飆出4次三振，不過在第5局被吳宗峻擊出陽春炮失掉1分。

吳宗峻此役擔任先發第5棒，前兩打席都擊出安打，展現火燙手感，包含轟出本季第5轟，率球隊取得領先。

(中時電子報)