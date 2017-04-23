中市員警執勤發生側撞事故 林佳龍臉書集氣
台中市員警執勤時發生側撞車禍事故，市長林佳龍在臉書上貼文表示，4名第六分局警員同仁接獲報案，盤查意圖鬥毆滋事的青少年，卻不幸發生事故受傷，實在讓人心疼；也請大家一起為仍在加護病房觀察的簡銘韋集氣加油，網友紛紛留言為受傷警察祈福，盼能早日康復。
市長林佳龍貼文說明受傷員警的最新狀況，西屯派出所警員蔡宗澤、羅健智傷勢較輕，已可返家休養；市政派出所警員李孟昜因創傷性蜘蛛網膜下出血，原在加護病房觀察，現已轉至普通病房；最令人憂心的是市政派出所警員簡銘韋，一度失去心跳，終於完成腦部減壓開顱與頸椎固定手術，正在加護病房觀察。
林佳龍說，他內心焦急，但依照院方及警方建議，以不影響醫療搶救為優先，讓院方先專心搶救傷患，後續再前往探視，他也溫情為簡銘韋祈福加油，「祈願傷勢好轉，早日康復！」
「辛苦了，謝謝您！」他並致上對警察同仁的敬意及感謝，也再次叮嚀所有第一線執勤的同仁，警察工作的危險性難以預測，值勤時絕對要以「安全第一」為優先考慮。
網友紛紛在林市長貼文下留言，為第一線為治安拼鬥的警察加油，有網友肯定台中警察是最優秀的，所以在各方面治安表現都是全台第一；也有網友留言「員警加油，市長加油」、「加油，為治安為國家付出」，眾人一起為員警祈福，盼受傷的警察們能早日康復。
(中時)
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