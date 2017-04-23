天龍地鼠魯蛇亂竄 林濁水：就是選舉惹的禍！

圖為前立委林濁水。(本報資料照片)

英全政府提出８千多億前瞻基礎建設，意外掀起台灣各縣市搶奪資源大戰，藍營一口咬定是為綁樁，行政院長林全雖否認，但前立委林濁水明眼人說白話，台灣之所以天龍地蛇魯蛇亂竄，其實都是選舉惹的禍！

林濁水今(23)日在東網專欄撰文表示，小小一個台灣，南北400公里，但地分天龍地鼠魯蛇三級，其實肈因於3次的縣市升格。

先是1967台北市成為第一個直轄市。雖然黨外人士高玉樹曾當選2次市長，依當時規定，縣市級首長要民選，省主席和直轄市長由中央派，於是國民黨找到巧門，使出台北市升直轄市的步數，搶過來由自己派任，從此天龍國就此誕生。

後來高雄市在1979升直轄市，選舉老讓黨外贏，也同樣是關鍵。儘管高雄也成了直轄市，但國民黨統治重北輕南，所以高雄當不成天龍，只能當地鼠。

到了第三輪的縣市競相升格，張景森正是始作俑者。他建議陳水扁用台中升格當總統選舉支票，接下來台北縣跟進，到馬英九時期台南、桃園也一齊來。在政客群起昏搞之下，小小台灣竟有6個直轄市。

本來只有台北市獨厚，後來再縣市升格成了六都，其他升不成都的，就是緊鄰六地鼠國的魯蛇國，土大人口少的南投、苗栗、彰化，每年人口以數千計流失，景況愈來愈蕭條。

林濁水指出，面對這樣冷酷的現實，國家最重要的功能之一便是進行資源的重分配，讓大家日子過得好壞不要差太多。不幸無論是台北市升格或讓其他五都跟進，都是國家逆向行車之舉，而原因都是選舉。

(中時電子報)