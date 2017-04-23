《阿凡達》續集定檔！4部曲再戰10年

《阿凡達》將推出4部曲續集。(取自《阿凡達》官方臉書)

《阿凡達》公布4部曲續集上映時間。(取自《阿凡達》官方臉書)

好萊塢大導演詹姆斯卡麥隆2009年推出科幻史詩片《阿凡達》（Avatar），掀起全球3D狂潮，也是目前全球史上票房最高的電影，續集何時問世也是影迷關心焦點。期待多年後，《阿凡達》官方臉書昨晚不僅宣布續集上映日期，甚至還要連拍4集，結局要等2025年才會知曉。

《阿凡達》官方昨晚一次宣布續集4部曲上映時間，分別為2020年12月18日、2021年12月17日、2024年12月20日、2025年12月19日，早前卡麥隆受訪時曾透露《阿凡達》續集相較於第一集來說，更像獨立故事，整個篇章會營造出一個全新完整的宇宙背景，擁有明確的結局、而非懸念。

2009年上映的《阿凡達》打破不少票房記錄，成為全球票房收入最高的電影，打破同為卡麥隆執導《鐵達尼號》12年來的紀錄，並入圍奧斯卡包括最佳影片、導演等9項提名。

(中時電子報)