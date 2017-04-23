養生館染黃？男客疑線民 法官判不罰

高雄一間養生館去年底遭警方查獲徐姓女服務生與男客從事性交易，女方認為遭誣陷又被罰鍰1500元，向高雄簡易庭聲明異議，法官認為男客5年涉犯11件妨害風化案，不無線民可能，審結撤銷警方處分，判徐女免罰，可抗告。

高巿警苓雅分局去年12月14日下午3時許，在轄區養生館2樓包廂，查獲戴姓男客與徐女性交易，但僅扣得名片、班表、營業所得、紙內褲等，未見任何保險套、衛生紙團或其他沾有精液的東西，僅憑戴男供述，就認定徐女性交易。

徐女不滿被分局依社維法裁罰1500元，向高雄簡易庭聲明異議，戴男警詢時表示，進到養生館後被帶上2樓包廂換上紙內褲，由徐女替他打手槍，因遇上臨檢未射精。

法官認為，妨害風化案件往往由查緝機關或線民偽裝客人消費，經查戴男最近5年共被查獲11次，是否為配合取締的線民已令人起疑，由於警方無法提出其他積極證據，認定徐女抗罰有理。

(中時)