台中大肚山百合師資培訓 培育生態保育生力軍
台中市政府與文山社區大學合作，於昨、今日兩天舉辦「百年好合肚山青種子師資培訓」初階課程，由產官學界的專家學者為學員授課。農業局表示，大肚山是台灣百合族群最多的棲地，而有擁有豐富的自然植物資源豐富，適合發展為環境教育場，同時希望透過種子師資的培訓，培育更多大肚山生態保育的生力軍。
農業局指出，為期兩天的師資培訓中，昨日除由百合產業達人介紹百合種球生產技術外，還有國立自然科學博物館胡維新博士的育苗實務經驗分享，以及玉山國家公園管理處林文和副處長的環境教育課程教案設計等課程。
今天則邀請大肚山學會吳金樹、陳柏豪老師，導覽苗栗百合環境教育基地及大肚山百合陣地，讓參與學員認識台灣百合之美，同時學習導覽解說技巧。
農業局表示，台灣百合是最能代表台灣的植物，從海邊到高山，都能綻放出美麗的花朵，而大肚山上的生態綠地則是台灣百合全世界密度與數量最高的棲地，為台中市珍貴的自然資源。
大肚山自然植物資源豐富，適合發展為環境教育場所，期盼透過活動讓更多人重視大肚山的生態環境，更進一步支持及投入百合復育，同時宣導生態保育觀念。
(中時)
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