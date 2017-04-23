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狂犬病防疫 中市動保處深入和平區

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中市動保處犬貓絕育團隊深入和平區落實狂犬病防疫及犬貓絕育工作
台中市動保處與台灣之心愛護動物協會、獸醫師組成團隊，深入和平區辦理2場犬貓絕育活動，共絕育69頭犬貓！（陳世宗翻攝）

台中市和平區梨山及環山部落的農民飼養犬隻來守護果園，飼養型態多採半野放方式，犬隻接觸到野生鼬獾、感染狂犬病的風險高，但因地處偏遠，無獸醫醫療資源。

台中市動保處與台灣之心愛護動物協會、獸醫師組成團隊，特辦理2場犬貓絕育活動及4場狂犬病預防注射活動，昨日順利落幕，共絕育69頭、狂犬病預防注射269頭、寵物登記101頭，有助減少流浪犬貓產生及防堵狂犬病疫情。

動保處表示，犬貓絕育是目前政府與民間處理流浪動物的最大共識，為使活動達最大效益，絕育團隊提前於活動前4天進駐，採取地毯式宣傳逐戶家訪，深入部落針對有養犬貓的家庭進行飼主責任教育及宣導，並協助飼主捕捉犬貓及載送，盼每位飼主落實犬貓絕育，做個好主人，讓流浪動物不再流浪。

動保處指出，中市落實狂犬病防疫及犬貓絕育上不分市區與偏區，市區民眾可就近於動物醫院辦理，在偏區則透過舉辦免費活動協助，「終養不棄養」是飼主的重要責任；民眾可多加利用動保處舉辦的各種課程講座及活動，也感謝長期默默付出的愛心人士，以及動保團體持續努力。

(中時)

關鍵字：狂犬病動保處和平區犬貓絕育
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