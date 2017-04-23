狂犬病防疫 中市動保處深入和平區

台中市動保處與台灣之心愛護動物協會、獸醫師組成團隊，深入和平區辦理2場犬貓絕育活動，共絕育69頭犬貓！（陳世宗翻攝）

台中市和平區梨山及環山部落的農民飼養犬隻來守護果園，飼養型態多採半野放方式，犬隻接觸到野生鼬獾、感染狂犬病的風險高，但因地處偏遠，無獸醫醫療資源。

台中市動保處與台灣之心愛護動物協會、獸醫師組成團隊，特辦理2場犬貓絕育活動及4場狂犬病預防注射活動，昨日順利落幕，共絕育69頭、狂犬病預防注射269頭、寵物登記101頭，有助減少流浪犬貓產生及防堵狂犬病疫情。

動保處表示，犬貓絕育是目前政府與民間處理流浪動物的最大共識，為使活動達最大效益，絕育團隊提前於活動前4天進駐，採取地毯式宣傳逐戶家訪，深入部落針對有養犬貓的家庭進行飼主責任教育及宣導，並協助飼主捕捉犬貓及載送，盼每位飼主落實犬貓絕育，做個好主人，讓流浪動物不再流浪。

動保處指出，中市落實狂犬病防疫及犬貓絕育上不分市區與偏區，市區民眾可就近於動物醫院辦理，在偏區則透過舉辦免費活動協助，「終養不棄養」是飼主的重要責任；民眾可多加利用動保處舉辦的各種課程講座及活動，也感謝長期默默付出的愛心人士，以及動保團體持續努力。

(中時)