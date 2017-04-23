鄭達鴻1球沒打就換 是史耐德搞烏龍
中信兄弟雖在23日雙重賽首戰，奪勝中止Lamigo桃猿主場連勝，不過比賽一開始鄭達鴻1球未打，就在守備時被陳家駒取代，讓人看了是一頭霧水，如今答案揭曉！原來是中信兄弟總教練史耐德自己搞烏龍，本來就打算排陳家駒先發，卻忘了改名單，導致兄弟陷入只剩1名捕手，「當時希望陳家駒不要受傷！」
中信兄弟此役賽前，原本先發名單是排定鄭達鴻蹲捕；不過到1下中信兄弟守備時，卻發現是由陳家駒上場；史總表示，雙重賽早場本就排定陳家駒，晚場才是鄭達鴻。然而史總這一出錯，卻讓中信兄弟陷入陳家駒若受傷，就沒捕手可用的窘境。
史總自搞烏龍，其實還有臨時改變計畫的空間，就是繼續讓鄭達鴻蹲下去，陳家駒改為晚場出賽；不過史總表示，當下沒有想過這件事，仍堅持照自己的計畫走下去，至於捕手沒人替換，他表示，「只能祈禱家駒不要受傷了。」最後不僅兄弟奪勝，陳家駒也真如史總所願，健康的蹲完全場。
(中時電子報)
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