裸男從4樓墜下 嚇壞警衛

天降裸男！新北市三重區中正南路一處社區大樓今天下午3時許驚傳男子墜樓，社區警衛聽聞巨大聲響趨前查看，赫見1名全裸男子倒臥地面，後腦不斷流血，嚇得趕緊報案，警消獲報到場將男子送醫，幸無生命危險，警方正進一步調查男子身分和事發原因。

警方表示，墜樓男子年約30歲，後腦有撕裂傷，經由現場勘查男子墜落時疑似先撞上2樓圍牆後掉落1樓，研判男子有可能是從4樓墜下，但目前仍在調閱監視器調查有無外力介入，詳細墜樓原因仍待釐清。

(中時)