王大陸胖這麼多？ 大肚腩真相揭曉笑歪
男星王大陸因主演《我的少女時代》爆紅，近來把演藝重心移往大陸，沒想到，最近卻被捕捉到他頂著大肚腩的照片，整個人看起來大了一號，但仔細一看，可發現是視覺落差造成的錯覺，不過由於畫面太有趣，仍讓網友全笑成一片。
王大陸近來和FBOYS隊長王俊凱、董子健、劉昊然、張一山等人合作實境秀《高能少年團》，他們出外景時引來民眾圍觀，沒想到在粉絲想捕捉偶像、按下快門的那瞬間，王大陸剛好走到在後車廂整理東西的王俊凱身前，因為兩人剛好又同穿白衣深色褲子，身形巧妙融合，讓王大陸乍看下宛如有大肚子，笑翻網友。
而視覺落差的照片不只這樁，周杰倫先前參加活動時也發生過，他和一名穿緊身褲搭配細高跟鞋的女子站一起，也因拍攝角度問題讓大家看錯，笑稱周董真成了「小公主」穿上高跟鞋，一度在網上造成熱議。
(中時電子報)
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