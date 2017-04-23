俄國波修瓦大劇院指揮背書 屏東演藝廳音響過關！

女高音曹秀美與法國國家土魯斯管弦樂團音樂會今天在屏東演藝廳首演，樂迷爆滿陶醉音樂中。(牛耳提供)

「第一次到台灣，我覺得觀眾非常熱情，而且非常仔細打開耳朵聆聽，這對我們很重要，我們也給大家最好的音樂，大家全力以赴。」俄國波修瓦大劇院指揮索契夫今率領法國國家土魯斯管弦樂團在屏東演藝廳舉行音樂會，40歲的索契夫表現沉穩出色，拍點精準，已有大師接班架勢。

沒有得過大獎，索契夫一路堅持俄羅斯指揮傳統，大膽西進，偶然機會從最寒冷的冰島樂團開始，逐步客席柏林愛樂、維也納愛樂等一流樂團，還不忘顧好俄國基地，拿下眾家指揮眼中欽羨的肥肉波修瓦大劇院總監，走出了自己的一條指揮之路。

法國國家土魯斯管弦樂團市政府支持的樂團，該團原為土魯斯市立劇院管弦樂團改制而成，成軍以來大量演奏法國作品，也為土魯斯市立劇院擔任歌劇及芭蕾伴奏，被視為三大法國樂團之一。目前樂團有兩位音樂團員來自台灣，其中一位中提琴團員陳均源恰巧來自屏東。

受教於穆辛、泰密卡諾夫到葛濟夫等俄國指揮大師，索契夫表示，「我很榮幸在他們之後，成為俄國指揮傳統中的一分子。」索契夫說，大師們的指揮風格強勢、高壓甚至很獨裁，「但我寧願說他們擁有的經驗非常豐富。」索契夫說，相較起來，新世代的指揮如他想法比較天馬行空，必須也要有開放的心胸，給團員更多彈性，「面對團員比較像是夥伴關係，我們一起創造美好的音樂。」

索契夫說，即使葛濟夫被譽為「指揮大帝」，「但他非常尊重團員，這點無庸置疑。」索契夫說現在做音樂不是上對下，「團員建議我，我也建議他們，大家一起成長。」

今天下午的音樂會非常成功，無論是樂團的合奏默契，女高音曹秀美的精湛演出與管風琴音樂家米歇爾‧布瓦爾的演奏，都讓樂迷聽完之後有如充電般氣勢高亢。指揮索契夫也非常喜歡屏東演藝廳，「我覺得這個新的音樂廳音色非常溫暖，我們在演出時，就好像觀眾也是我們的一部分，跟大家可以融合在一起。」索契夫說在排練時，每個聲部都可以聽得非常清楚，也可以讓樂迷聽到很多細節，做出很多戲劇張力，非常理想。

管風琴演奏家米歇爾則表示，這架管風琴比較傾向多功能，可以巴赫也可以當代音樂，「這個音樂廳搭配上這座管風琴，非常完美，可以發揮最大的功能。」

指揮索契夫與法國國家土魯斯管弦樂團音樂會4月25日還有一場，地點在台北國家音樂廳。

(中時)