提前慶祝勞動節 雲林縣府舉辦親子登山

雲林縣政府為慶祝五一勞動節，23日在古坑鄉大埔社區舉辦「勞工親子登山健行活動」，現場除了健行活動外，也有太極拳與土風舞等表演，並提供摸彩活動，一同享受難得的休閒時光。

縣長李進勇表示，五一勞工休閒活動讓勞工朋友在工作之餘，可藉此放鬆身心、紓解平日工作壓力，並增進親子情感交流。縣府這20多年來，在勞動法制的建立已有非常良好的成果，希望勞工朋友與縣府一起打拼，讓雲林更進步祥和。

(中時)