無薪學包水餃被當「黑工」 越女600萬來台投資夢碎

阮氏於2015年9月來台投資，計畫加盟知名鍋貼連鎖店「八方雲集」，並在去年到友人店裡無薪學習包水餃，不料遭到新北市勞工局認為是非法打工，要求限期離境，否則將強制遣返。（圖／八方雲集）

「我到底做錯什麼，我這麼愛台灣，結果台灣政府卻這樣對我!」越南阮姓女子無奈說道。阮氏於2015年9月來台投資，計畫加盟知名鍋貼連鎖店「八方雲集」，並在去年到友人店裡無薪學習包水餃，不料遭到新北市勞工局認為是非法打工，要求限期離境，否則將強制遣返。

據《蘋果日報》報導，阮氏於2014年9月依經濟部投審會的投資居留規定，拿出20萬美元（約600萬元台幣）在台灣成立英南投資公司後，成功取得投資居留簽證，並於前年來台，2015年5月評估後，決定加盟「八方雲集」連鎖鍋貼店，去年更頂下「八方雲集」的台北文昌店。準備開店前，因為不會包水餃，先去友人店裡學習，幫忙煮麵、包水餃、叫貨、結帳等，卻碰上新北市勞工局查緝，將阮女當成「非法打工」，阮氏則喊冤：「我都有600萬元做生意了，還需要去打工嗎？」希望政府給一個訴願申辯的機會。

阮氏說，她是以投資人身分獲得居留權，並非是勞動部核准的外籍勞工，應視同一般白領階級，得到合法的保障，因此將向勞動部提出訴願，維護自己的權益。

新北市勞工局表示，阮氏當時雖出示投資居留簽證，並稱是來學習開店流程、也未支薪，但經勞工局將全案送勞動部請示後，仍認定無工作簽證的阮女違反《就業服務法》，依法裁罰3萬元並強制遣返出境。

(中時)