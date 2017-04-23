無薪學包水餃被當「黑工」 越女600萬來台投資夢碎
「我到底做錯什麼，我這麼愛台灣，結果台灣政府卻這樣對我!」越南阮姓女子無奈說道。阮氏於2015年9月來台投資，計畫加盟知名鍋貼連鎖店「八方雲集」，並在去年到友人店裡無薪學習包水餃，不料遭到新北市勞工局認為是非法打工，要求限期離境，否則將強制遣返。
據《蘋果日報》報導，阮氏於2014年9月依經濟部投審會的投資居留規定，拿出20萬美元（約600萬元台幣）在台灣成立英南投資公司後，成功取得投資居留簽證，並於前年來台，2015年5月評估後，決定加盟「八方雲集」連鎖鍋貼店，去年更頂下「八方雲集」的台北文昌店。準備開店前，因為不會包水餃，先去友人店裡學習，幫忙煮麵、包水餃、叫貨、結帳等，卻碰上新北市勞工局查緝，將阮女當成「非法打工」，阮氏則喊冤：「我都有600萬元做生意了，還需要去打工嗎？」希望政府給一個訴願申辯的機會。
阮氏說，她是以投資人身分獲得居留權，並非是勞動部核准的外籍勞工，應視同一般白領階級，得到合法的保障，因此將向勞動部提出訴願，維護自己的權益。
新北市勞工局表示，阮氏當時雖出示投資居留簽證，並稱是來學習開店流程、也未支薪，但經勞工局將全案送勞動部請示後，仍認定無工作簽證的阮女違反《就業服務法》，依法裁罰3萬元並強制遣返出境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。