持槍橫行4縣市專搶深夜落單民眾 4嫌落網
以南投縣司姓男子為首的的犯罪集團，本月分別在雲林、南投等地區，利用深夜持槍搶劫落單民眾財物，西螺警分局以車追人，逮捕司男等4名嫌犯，另1嫌在逃，23日依恐嚇取財等罪嫌送辦。
西螺警分局本月接獲2民眾報案，指他們清晨在西螺果菜市場附近時，1輛轎車靠近他們，坐在副駕駛座的男子持槍要求他們交出財物。警方調閱路口監視器，過濾上千筆資料，以車追人鎖定谷姓男子涉案。
警方經過跟監，21日深夜前往南投縣信義鄉一處鐵皮屋，逮捕屋內的23歲司姓主嫌，並在屋內起出改造手槍1把、子彈2發。隨後循線再逮捕谷姓男子等3名嫌犯，另1名魏嫌在逃中。
西螺警分局偵查隊長林振順表示，該犯罪集團在10天內，分別於台中、南投、雲林、彰化4縣市，犯下9起持槍恐嚇民眾、竊盜案件，不法所得1萬餘元。
司嫌等人供稱，他們都是國中同學，住在同一個部落，因缺錢花用才會挺而走險，心想利用深夜找落單民眾下手，比較不會暴露行跡，沒想到還是被逮。
全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、竊盜罪嫌移送雲林地檢署，檢方以共犯尚在逃逸、有再犯之虞為由，向法院聲請羈押司姓男子等人獲准。
(中時)
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