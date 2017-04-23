雲林寵愛婦女活動 打造性別友善城市
雲林縣政府聯合7大婦女團體，23日在古坑綠色隧道舉辦「寵愛婦女，WOMAN向前行」活動，針對農村婦女、新住民媽媽、女性運動選手等加以表揚，邀大家共同推動雲林縣成為性別友善的和樂城市。
「寵愛婦女，WOMAN向前行」活動由縣長李進勇、立委劉建國、縣議員賴淑娞、古坑鄉長黃意玲、莿桐鄉長廖秋蓉、社會處長徐忠徹等人共同主持，強調縣府已將「婦女友善」列為重要的施政目標。
李進勇表示，時代在進步，過去「男尊女卑」、「重男輕女」等觀念，漸漸被「性別平等」、「女人撐起一片天」取代。近年勇奪奧運金牌的國手許淑淨、陳葦綾，便是雲林最廣為人知的「女力」代表。
李進勇說，雲林縣在人口老化、青壯年人口外移現況下，許多工作落在女人肩上，為向女性朋友致敬，縣政府聯合7大婦女團體，共同推出雲林縣性別平等吉祥物「喜豆」。
婦女保護會、新知婦女會、飛雁創業協會、雲萱基金會、勵馨基金會、社會關懷協會、正直媽媽姊妹協會等7大婦女團體，則共同展現農村婦女創業成果、在地特色婦女藝文表演、新住民文化成效，以及培力弱勢婦女勇敢「向前行」的成就。
社會處長徐忠徹指出，縣內婦女團體齊聚一堂，打造大型博覽會等級的戶外活動，民眾則透過現場的互動遊戲，深刻體會性別平等的意涵，進而投入推動性別平等行列。
(中時)
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