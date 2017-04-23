專業導覽認識生態 雲林黃金蝙蝠營登場

民眾參加黃金蝙蝠營活動，動手製作蝙蝠屋、認識蝙蝠生態。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館23日舉辦「黃金蝙蝠營」活動，20餘名民眾製作蝙蝠屋、參訪蝙蝠洞，透過專業導覽人員，在參訪過程不致於破壞蝙蝠生態，也藉由深入認識蝙蝠，不會因近日出現的麗莎病毒而對蝙蝠產生恐慌。

「黃金蝙蝠營」活動共有來自全國各地25名民眾報名參與，其中6人有獸醫背景、2人是動物保護單位職員，學員們動手製作蝙蝠屋、利用豎琴網捕捉蝙蝠，並搭車前往南投縣參訪蝙蝠洞。

此次學員在蝙蝠館看到了金黃鼠耳蝠、高頭蝠、東亞家蝠，在南投水里與車埕尋獲台灣葉鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、台灣毛腿鼠耳蝠共8種蝙蝠，滿意度爆表。

學員們表示，雲林縣最近出現1隻感染麗莎病毒的東亞家蝠，引發民眾不安，其實蝙蝠不會主動咬人，感染機會極低，不需對蝙蝠過於恐慌。在老師指導下，今天大家都觸摸了東亞家蝠，覺得蝙蝠是很可愛溫馴的動物。

蝙蝠館負責人張恒嘉說，參訪蝙蝠洞需要專業人員導覽，在安靜、無強光情況下進行，才不會影響蝙蝠生態，但有些參訪隊伍竟拿著大聲公解說、強光照射蝙蝠，若繼續這樣下去，3年內蝙蝠便會消失。

張恒嘉強調，蝙蝠在生態上是農業害蟲的天敵，墨西哥咖啡園、印尼可可園、美國棉花田等，都積極利用蝙蝠除蟲害，希望大家一起來保育蝙蝠，以免蝙蝠不斷消失、造成生態浩劫。

(中時)