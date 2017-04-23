每日10份蔬果最益健康 你吃得下嗎？

最新研究指出，一天要攝食十份蔬果，對健康最有幫助。(資料照片 張妍溱攝)

西諺:一天一蘋果醫生遠離我。蔬果對於健康的益處人人知，但是要吃多少才夠呢?

近日國際流行病學雜誌 (International Journal of Epidemiology)一篇論文指出每日蔬果攝食量约800克，相當於10份，也就是目前一般官方推薦量的兩倍。每80公克算一份，一份約等於一根小香蕉，或是3大匙煮熟的蔬菜。每天等於要吃30大匙煮熟蔬菜才符合最佳蔬果攝取量，看到這裡我想多數人的眉頭都皺起來了。

該份研究顯示，與不吃蔬果的人相比，攝入量日增200公克，患上心血管疾病的風險降低13%；把死於癌症的風險降低4%；把早亡風險減低15%。若能每天攝入800公克，心血管疾病風險減少28%；總體癌症風險降低13%；早亡風險降低31%。但是這份研究也指出只有極少數的人能每天吃下這麼多。

雖然這篇研究清晰的指出大量攝入蔬果對於健康的益處，不過官方並沒有調整每天攝入5份蔬果的推薦量。因為有大量攝入蔬果習慣的人，多數有良好的生活習慣，每天已經吃下5份的人會自我激勵追求更健康也就是吃更多蔬果的生活，問題在於那些很少或根本不嘗試吃蔬果的人，情況不是雪上加霜嗎？

如果為了達成10份蔬果目標，一天三餐分配800公克的蘋果或是自己喜歡的水果又如何呢？這跟研究的結論是背道而馳的，數量固然重要，但是不同種類的蔬果各自含有不同的營養，要健康最大化就是蔬果不但要吃的多，種類還要吃的廣。偏愛肉食的人先別急著自我放棄，研究中也說明了只要逐漸增加蔬果攝取量，對於健康還是有幫助的。

(中時電子報)