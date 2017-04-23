詹智堯炸3分炮 猿4分領先中信兄弟

詹智堯轟出3分炮，助猿隊擴大領先差距。(本報資料照)

Lamigo桃猿23日雙重賽首戰輸給中信兄弟，中止主場10連勝，不過他們在自家主場比賽，自然不願連吞兩敗，3下趁著中信兄弟先發的鄭錡鴻不穩之際，靠陽耀勳的適時安打先馳得點，緊接著4下再度出擊，陳俊秀、楊岱均選到保送上壘後，詹智堯用一記右外野3分炮給兄弟一記重拳，5局結束，猿隊暫4比0領先。

前役猿隊比賽後段失守，最後僅以1分差輸球；此役他們捲土重來，3局起開始發動攻勢。3下葉竹軒選到保送上壘，並趁鄭錡鴻暴投和梁家榮的滾地球，進占到三壘，接著陽耀勳把握機會敲安，助猿隊先馳得點1比0領先。

鄭錡鴻雖度過亂流，但4下卻自找麻煩；他雖在投出保送後，靠雙殺抓到2出局，未料隨後卻連投2次保送。趁著鄭錡鴻控球不穩，詹智堯更是不留情，一棒掃出右外野的3分炮。猿隊打線發揮，先發道恩斯也持續好狀態，前5局送給中信兄弟5顆鴨蛋；5局結束，猿隊暫4分領先。

(中時電子報)