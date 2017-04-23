有邊坡災害之虞 台7線47K至60K夜間禁止通行

台7線47K至60K路段，有零星落石，近日將進行夜間管制，禁止通行。（復興工務段提供）

復興工務段宣布，桃園市復興區台7線47K（巴陵）至60K（西村）路段23至25日進行夜間交通管制。（復興工務段提供）

因近日連續強勁雨造成邊坡零星落石及碎岩土石流，交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段宣布，桃園市復興區台7線47K（巴陵）至60K（西村）路段23至25日進行夜間交通管制，期間晚間7時至翌日上午7時，除當地居民、救護及工程車輛外，禁止人車通行。

復興工務段指出，近來午後持續降雨，造成土石大量含水，短期內有邊坡災害發生的可能，非救護、工程車輛及居民，盡量避免進入台7線北橫山區，以免發生危險。

(中時)