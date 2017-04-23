屏東潮州老營區變社福地 吸引千名親子同樂

老舊營區改造而成的潮州社福園區昨開幕，吸引上千名親子檔與全家福前來同樂。（周綾昀翻攝）

有百年歷史的老舊忠誠營區，經屏東縣政府改造，成為提供屏中地區社福資源及整合性福利服務的「潮州社福園區」，從適合嬰幼兒的親子同樂屋到銀髮族長輩日照中心，甚至連身障者也照顧到，今(23)上午開幕活動，更吸引數千名家長與幼兒前來同樂。

屏東副縣長吳麗雪表示，潮州社福園區前身為有百年歷史的忠誠營區，在移撥給縣府前已經閒置一段時間，連窗框都早已被偷走，但這裡曾在八八風災中擔任安置縣民的角色，安置結束後縣府即積極輔導社福單位進駐園區續予服務，目前有飛夢林家學園提供家庭失能青少年學習、安置2合1服務。

她接著說，近年來有身障社區日間服務據點、屏中區復康巴士、潮州區家庭福利服務中心入續進駐，今年還有潮州親子館、潮州親子童樂屋、兒童及少年社區預防服務等加入營運，未來還會增輔具資源中心、長輩日照中心進駐，讓民眾可得到全方位服務。

今天有上千名家長與小朋友來參與開幕，帶著小孫子來參加活動的林奶奶，對糖果屋造型的親子童樂屋和大野狼造型的親子童玩館讚不絕口，她笑說，除了有遊戲及益智空間，也提供幼兒教養諮詢，讓她在照顧小孫子之餘也可以諮詢，另一位王爸爸則在園區外大片綠草地及3D彩繪圖，留下不少全家福相片。

(中時)