423世界閱讀日 文化部與各界人士共同接力「已讀Book」
4月23日是世界閱讀日，文化部為鼓勵閱讀，今年開始響應，推動「閱讀串聯行動」，邀請各界人士及民眾一起於網路上參與串聯，分享閱讀經驗並邀請一位好友接力分享！
今日文化部鄭麗君部長在臉書上分享串聯行動影片，她推薦吳明益的「單車失竊記」給大家，並邀請法國在台協會紀博偉主任接力分享。屏東縣長潘孟安也在臉書上分享「幸福公路185」，並邀請高雄市長陳菊接力分享。
文化部同時邀請到許多演員、歌手、主持人、作家、網紅、雜誌總編輯、公職人員等拍攝短片響應，於影片中他們分享自己喜愛的一本書，並請親朋好友接力分享閲讀，讓好書不斷地分享下去。目前「我在世界閱讀日，已讀book回」臉書粉絲團已分享郭采潔、修杰楷、黃子佼、陶晶瑩、夏嘉璐、宅女小紅等人推薦「冬青樹」、「從台灣來」、「回首一笑七十年」、「謝謝你遲到了」、「健康寶寶專業養成必備手冊」等書籍之影片。
文化部表示發起「閱讀串聯行動」，是為鼓勵大家挑選一本最愛的書分享給身邊的好友，透過閱讀重新串聯起人與人之間的關係，邀請各界一起拍攝短片，在臉書上公開喜愛的一本書，請下一位親朋好友接棒分享，未來在臉書粉絲團將陸續公開各界人士的串聯短片。
除拍攝短片外，文化部於世界閱讀日活網站，邀請民眾拍下你正在讀的一本書，分享書名或書裡最愛的一句話，並上傳臉書Tag一位好友接力分享，即有機會獲得金鼎獎、金漫獎精選書籍或環保書袋。
(中時電子報)
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