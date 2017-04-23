中醫師鄭阿乾 獲聘新竹縣府縣政顧問

中醫師鄭阿乾（右）執業40年，著作等身，獲新竹縣長邱鏡淳（左）聘為縣政顧問。（新竹縣政府提供）

新竹縣知名中醫師鄭阿乾在竹北市執業40年，今天中午舉辦《行醫40年回顧》新書發表聯誼會，新竹縣長邱鏡淳前往祝賀，並借重其長才，聘鄭阿乾為縣政顧問。

鄭阿乾為新竹縣中醫師公會榮譽理事長，在竹北市開業40年，其女兒繼承衣缽，同為中醫師。鄭阿乾曾任曾任中國醫藥大學附設醫院講師、國立台灣師範大學認證保健講師等，也著有《中醫保健》、《經絡自療》、《阿乾養生》、《養身養生過百歲》等書，今天再度發表《行醫40年回顧》。

(中時)