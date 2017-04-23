瓦斯鋼瓶藏箱型車 猶如不定時炸彈

新北市消防局樹林分隊今（23日）下午1時許獲報，一輛停放在樹林區備內街的箱型車內放有大量瓦斯鋼瓶。（葉書宏翻攝）

新北市消防局樹林分隊今（23日）下午1時許獲報，一輛停放在樹林區備內街的箱型車內放有大量瓦斯鋼瓶。（葉書宏翻攝）

新北市消防局樹林分隊今（23日）下午1時許獲報，一輛停放在樹林區備內街的箱型車內放有大量瓦斯鋼瓶，消防人員立即前往取締，車主為避免民眾起疑，將箱型車的玻璃噴上黑漆，在車內查獲14支瓦斯鋼瓶，依據違反消防法開立舉發單2張，分別開罰2至10萬元。

消防人員指出，共查獲逾期鋼瓶6支、空桶鋼瓶8支，逾期鋼瓶未定期檢驗，安全性非常低，甚至可能有凹陷破損洩漏之虞，若是灌滿瓦斯的鋼瓶存放在相對密閉的箱型車內，一旦瓦斯洩漏在密閉車內蓄積，接觸到火源，可能產生嚴重的瓦斯氣爆，造成附近住宅及人車嚴重危害。

(中時)