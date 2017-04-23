全國中小學校長協會 第5屆第2次會員大會高雄舉行
全國中小學校長協會23日在高雄佛光山南屏別院舉行大會，高雄市長陳菊以地主身分致歡迎詞，歡迎全國中小學校長來到高雄。她說，校長及老師是帶領城市進步的動力之一，現今教育面臨許多挑戰，期勉全國中小學校長共同努力。
陳菊表示，早在2009年高雄辦理世界運動會時，礙於當時資源短絀，邀請高雄市各校校長共同承擔辦理世運會。便深刻感受到各校校長的多才多藝及承擔重任，當時世界運動總會主席公開表示，歷年來舉辦最好的世運會就在高雄，倘沒有校長們傑出、多才多藝的表現，世運會便無法如此成功落幕。
佛光山釋妙樂法師致詞說，校長與弘法的性質都是教育，校長在第一線教學，弘法是教化人心。
佛光山也貼心地把各縣市的精舍地址及聯絡人提供給與會校長，釋妙樂說，歡迎校長善加利用，佛光山也願為教育盡分心力。
教育部長潘文忠以自己也是基層出身，與校長們搏感情，他說，深知在教育現場第一線的校長們的辛苦，教育部會全力協助解決校長們的辦學需求。
理事長翁慶才則特別解釋會徽的意涵，正中央是代表學生，左側是教師以綠色代表其對教育之專業，右側是家長以藍色彰顯對教育之支持；中央學生之圖像其部呈微橢圓形，係代表受到兩側家長與教師之鷹架支撐，向中央高處起，因此其高度較兩側更高，使圖像具有向上升起，教育蒸蒸日上之意。
紅色外環則是代表校長之超然立場，將學生、家長與教師整合起來，以紅色顯示校長對教育之大愛以及熱忱，讓教育得以蓬勃發展。
全國中小學校長協會於民國97年正式成立，為第一個全國性校長協會組織，重視「學生才是學習主體」、「學生才是教育存在的價值」，因此，對於犧牲孩子的制度、教育正面發展的議題、孩子受教權有所助益的議題，校長協會皆會出面挑戰並據理以爭。
(中時)
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