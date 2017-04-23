延賽打亂節奏 伍鐸奪勝「謝隊友幫忙！」
中信兄弟洋投伍鐸原定周五先發，因雨拖到23日才在對Lamigo桃猿雙重賽首戰登板，儘管他仍力投8局奪勝，但透露自己受延賽影響調整節奏，導致一開始遇亂流失3分，2局後才慢慢找回應有的節奏，並把勝利歸功隊友的幫忙，「防守跟打線幫我很多，感謝隊友幫忙！」
伍鐸此役掛帥先發，一上場就遇到亂流，挨了4支安打失掉3分；不過度過首局後，他逐漸找回狀態，2到8局僅再失掉1分。最後他繳出8局失4分、飆6K的成績，率中信兄弟擊敗桃猿，他表示前一場因雨延賽，今天開賽時有點找不到節奏，「但2局後慢慢找到節奏，就穩穩1球1球去解決打者。」
除了調整節奏被打亂是伍鐸的一個考驗，同時在早場出賽、被迫犧牲睡眠時間，也是伍鐸的一大考驗；他笑說確實很不一樣，但他沒想太多，就是試著把球投好，「大家都希望能多睡一點，我也一樣，不過反正明天放假可以睡晚一點，所以沒關係！」
(中時電子報)
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