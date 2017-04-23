野生大貓熊太貪吃 睡倒路旁現蹤影

一隻野生大熊貓（台灣稱大貓熊）21日上午出現在陝西洋縣華陽景區步道旁，只顧自己卡滋卡滋的吃竹筍，吃了睡，睡醒了又吃，看得遊客大喊卡哇伊，忙著和牠拍合照。專家表示，大熊貓出現在路旁，主要是為了「趕筍（追逐新長出來的竹筍）」，但因「太貪吃」，吃時聲音太大，因此更容易被人們發現。

21日上午8時30分左右，華陽景區保安陳寶忠正在龍吟峽巡查，在距離長青國家級自然保護區路口約0.5公里處步道旁，突然看見一個黑白身影，竟然是一隻野外大熊貓在慢慢悠悠散步。「我和景區的清潔人員趕緊在附近拔了一些竹筍，拿去餵牠，牠接過竹筍就吃了起來。」陳寶忠說，過了約20分鐘，第一批遊客來了，全都圍觀這隻大熊貓，並和牠合影，大熊貓也一點也不怕，對一旁的合影者來者不拒。

因於拍照的人們太熱情，離牠越來越近，景區保安人員發現不對勁，馬上將人們和大熊貓隔開一段安全距離。陳寶忠說，這隻大熊貓吃飽後並沒有馬上離開，而是就地小睡了半個多小時，睡醒後才晃悠悠走了，整個過程持續2個半到3個小時。

「這不是第一次了，我們之前也看見過幾次野生大熊貓。」華陽景區工作人員表示，一年多來，已經看到7、8次了。3月底，佛坪縣東河台一帶，在當地建設公路的工人也多次看見一隻野生大熊貓在公路上及工人們的宿營地閒逛。

野生大熊貓頻頻出現在人類活動地區，長青國家級自然保護區高級工程師趙納勛表示，這是大熊貓在「趕筍」。因為4、5月正是低海拔區（1200公尺左右）竹子發筍的時間，大熊貓要找竹筍吃；6、7月則是海拔2000公尺以上的竹子發筍，大熊貓就會跟著過去。

「野生大熊貓一般聞到人的氣味會走開，但是由於『貪吃』，在吃竹筍時聲音較大，因此更容易被發現，可以近距離觀看，但也不能零距離接觸，最好是保持10公尺左右。」趙納勛表示，目前在秦嶺的野生大熊貓共345隻，核心分布在周至、佛坪、洋縣、太白四縣交界處。

(旺報)