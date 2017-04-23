兩機車車禍3人彈飛 1人傷重住進加護病房

2機車車禍3人彈飛。（葉書宏翻攝）

車禍現場。（葉書宏翻攝）

車禍現場。（葉書宏翻攝）

2機車車禍3人彈飛，1人傷重加護病房觀察。（葉書宏翻攝）

兩機車車禍3人彈飛 (葉書宏攝影)

23歲陳姓女子今（23日）上午11時許，行經新北市新店區北宜路二段準備迴轉道對向車道，突然遭後方20歲陳姓男子騎乘機車搭載20歲葉姓女子直接撞上，3人當場彈飛，陳女全身多處挫傷、腦震盪，住進加護病房觀察；陳男及葉女僅身體挫傷，送醫後無礙，2名騎士並未飲酒，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

(中時)