受到驚嚇 溫順大貓熊也會咬人！

中國保護大熊貓研究中心主任張和民表示，大熊貓雖然平時性格溫順且看來超級可愛，但若遇陌生人進入活動區，出於領地意識和驚嚇，仍會對人進行攻擊。大陸為了保護大熊貓，已劃出2.7萬平方公里範圍，為大熊貓設置國家公園。

張和民表示，如果大熊貓受到驚嚇，感覺到疼痛、不快或不安，在無路可逃的時候就可能突然咬人，基本上是一種條件反射行為。由於大熊貓以竹子為食，牙齒鋒利，入侵者可能會受重傷。受到驚嚇的大熊貓將在幾天內更加警覺，但很快會恢復正常。

根據2015年第4次大熊貓調查結果顯示，大陸野生大熊貓種群數量1864隻，棲息地面積258萬公頃，相較於第3次調查，大熊貓種群數量和棲息地面積分別增加16.7%和11.8%。但並不表示大熊貓的保護是樂觀的。

成都大熊貓繁育研究基地研究中心主任侯蓉在表示，野生大熊貓面臨嚴峻的生存環境，棲息地大片破碎化、連通性差，目前大熊貓種群已退縮到六大山系，被分割為33個局域種群，其中22個熊貓個體數量小於30隻的種群有滅絕風險。

為保護大熊貓，大陸將於2020年前研究劃設面積廣達27134平方公里的大熊貓國家公園，橫跨四川、陝西、甘肅3省十幾個市州，讓大熊貓有個更長遠而安定的家。

(旺報)