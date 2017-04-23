高雄女中、勝利國小 攜手辦聯展

聯展開幕茶會，雄女樂隊、空手道社擔任開場特別節目，表演場地就在活動中心廣場，讓居民能夠不出家門就能觀賞。（教育局提供）

社區的社團也共襄盛舉。（教育局提供）

聯展裡，孩子們的寫生作品。（教育局提供）

高雄女中因校舍耐震補強工程，於去年夏天借用中山國小舊址上課，因此與果貿社區成為鄰居，鄰近勝利國小部分師生也居住與活動於此。兩校教師因這樣的機緣而開始設計課程，記錄這個共同的社區。23日在社區活動中心舉辦「不老x初心=果貿相遇」聯展開幕茶會，邀請社區居民與師生一起見證這段緣分。

籌畫這次聯展的高雄女中劉癸蓉老師、呂淑如老師，與勝利國小的李思瑩老師、林幸宜老師、黃雅盈老師等，原本就是高雄市教育局目前戮力推動的「島嶼的集體記憶」跨領域課程的合作夥伴。

他們帶領孩子記錄家庭、採訪家中的爺爺奶奶，進而畫出長輩的肖像畫，成果豐碩。而這次的雄女遷校，給了兩校另一個合作的契機，這群老師開始將果貿社區人文情懷帶進課程中，讓兩校的學生得以大手牽小手，腳踏土地真實感受，以繪畫、文章撰寫、拍攝照片、製作小書、設計店家專屬店章等方式，紀錄果貿社區的點點滴滴。

勝利國小的李思瑩老師分享，剛開始帶孩子走查果貿社區時，孩子在與人攀談溝通方面非常膽怯，經過老師逐步的鼓勵與引導，最後小朋友都能與店家進行長達一個小時的深度訪談，並且詳實紀錄內容，拍成紀錄短片。

勝利國小原本就有許多居住於果貿社區內的孩子，透過這樣的課程，孩子會在返家時與這些熟悉的店家老闆打招呼，彷彿找回以前那種敦親睦鄰的溫暖感覺。

帶著孩子進行採訪課程的勝利國小黃雅盈老師說，果貿社區宜潔乾洗衣店老闆娘健談又謹慎的處事性格，十分令人印象深刻。

採訪當天，老闆娘忙著整燙衣服，採訪過程只能一直背對著孩子，但動作俐落的她，邊忙著工作，邊滔滔不絕的告訴孩子：「雖然我很辛苦，但我會更加努力，這樣客人才會疼我愛我」，這句話勝過老師的千句諄諄教誨。孩子事後分享回饋，我要好好學習老闆娘的樂觀積極態度，不因為成績差而放棄努力！

而雄女的劉癸蓉老師也帶著全二年級青春洋溢的孩子進到果貿社區，用各種媒材，讓學生素描屬於果貿社區的各種風貌。

剛開始寫生的時候社區裡的爺爺奶奶們覺得好奇，總會湊過來想一瞧究竟，後來劉癸蓉老師索性請學生開始訪談這些果貿活字典，從他們的言語與經驗中，瞭解果貿社區的起源發展與變化，最後反映在學生的素描作品中，果然更具風情。

聯展開幕茶會上，邀請雄女樂隊、空手道社擔任開場特別節目，表演場地就在活動中心廣場，讓居民能夠不出家門就能觀賞。

場內的合唱、舞蹈等節目，勝利國小、高雄女中的學生共同演出，果貿社區土風舞社、卡拉OK班的成員們，也開心加入歡唱舞動的行列，勝利國小的顏永進校長最後在老、青、幼共同合唱的「四季紅」歌聲中，揮毫題字揭開聯展序幕，場面精采而感人。

「不老x初心=果貿相遇」勝利國小與高雄女中聯展，展期為4月23日至5月7日。

(中時)