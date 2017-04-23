林志玲仙氣逼人！紅毯爭豔「莉香」鈴木保奈美

林志玲、鈴木保奈美紅毯吸睛。(取自新浪娛樂)

林志玲大蓬裙氣質登場。(取自新浪娛樂)

鈴木保奈美。(取自新浪娛樂)

第7屆北京國際電影節今(23日)舉行閉幕式，吸引莫妮卡貝魯奇、鈴木保奈美、洪金寶、許瑋甯等一線明星共襄盛舉，「志玲姐姐」林志玲更是以一襲仙氣逼人的白紗長禮服登場，順利成為全場焦點。

殷桃門戶大開。(取自新浪娛樂)

洪金寶與混血美妻高麗虹。(取自新浪娛樂)

大陸女星殷桃今日出席紅毯，以一襲深Ｖ開到肚臍眼的性感裝扮，大秀完美好身材，不同於殷桃，志玲姐姐則是改走氣質路線，穿上白紗大裙擺展現名模範，令網友驚艷不已。

51歲日本女星鈴木保奈美早年以偶像劇《東京愛情故事》中莉香一角爆紅全亞洲，這次隨導演雜賀俊朗登陸宣傳新片《卡農》，微笑瞇瞇眼再次勾起大陸粉絲對《東京愛情故事》的滿滿回憶。

(中時電子報)