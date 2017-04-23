8旬伉儷等一甲子 圓教堂婚禮夢
這輩子如沒走過紅地毯，將會是很大的遺憾！台中市旌旗教會聽到了，23日在旌旗教會舉辦《百年好合婚紗禮拜》活動，讓未在教會走紅地毯證婚的已婚基督徒夫妻圓夢，共有20對基督徒夫妻，在現場近千名親友的祝福下，步上紅地毯，首次在上帝及親友面前立下婚姻誓約。
20對夫妻中，有一對結婚60年的鑽石婚夫妻，高齡84歲的黃麗津爺爺及黃許仁愛奶奶，大方分享經營婚姻之道就是「忍耐」，奶奶表示她一直遺憾就是結婚沒走紅毯，如今終於圓滿這個夢想，今天他們的孩子、孫子及親友們都在現場，他們要把家庭的祝福傳承給未來的每一個世代，成為下一個世代的好榜樣。
另有結婚8年的楊鼎献、蔡蓉蓁夫妻，原本只是朋友的楊鼎献在電視上看到當時擔任台中市府秘書的蔡蓉蓁，隨著台中市長夫人邵曉鈴跑行程時發生車禍，到醫院關心，進而交往結婚，蔡蓉蓁表示爾後的創業歷程步步艱辛，冥冥之中上帝力量幫他們度過難關，再次宣誓，對他們來說意義重大。
蕭祥修主任牧師表示，近年台灣面臨結婚率低、離婚率高的社會問題，內政部也在去年公佈台灣婚姻保鮮期7年縮短成5年，如何經營婚姻家庭，已成為重要課題，舉辦此活動除了為已婚夫妻圓教堂婚禮夢，也是讓夫妻回顧到婚姻的初衷，讓夫妻在上帝面前再次肯定他們的婚姻並立下新婚約，也勉勵夫妻們能夠彼此堅忍為愛、為家庭有更多的包容與付出，讓婚姻像鑽石一樣越磨越亮、越有價值！
(中時)
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