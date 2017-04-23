太陽花學運印證 吳敦義：國民黨退出校園錯了
為爭取年輕新血加入國民黨，國民黨主席候選人吳敦義今（23）日說，如果當選黨主席，將恢復知青黨部，且愈快愈好。理由是太陽花學運時民進黨手伸進學運和校園，證明當初國民黨退出校園犯了錯。
根據中央社報導，吳敦義今下午與屏東黨代表候選人座談時表示，他如果當選黨主席將恢復知青黨部。國民黨過去退出校園應該算是犯錯的事，國民黨退出了大學校園，就被民進黨手伸進去，太陽花學運時民進黨手伸進學運和大學校園，就是鐵證如山的事，所以知青黨部的恢復，越快越好。
吳敦義還說，民黨國發院將培育年輕人，同時即訓即用，讓他們從擔任立委、縣市長或縣市議員等的助理開始，進而有機會從政。
(中時電子報)
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