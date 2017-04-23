盧彥勳奪冠：教練把我好的部分激發出來
上次以地主之姿封王已經是3年前的高雄海碩盃，台灣網球一哥盧彥勳，23日華國三太子ATP挑戰賽單打決賽，直落二6比1、7比6(4)擊敗日本伊藤竜馬，在今年第10站賽事撂下本季首冠，盧彥勳強調能在台灣奪冠意義非凡，新教練澳洲華裔教練官史提芬(Stephen Koon)更給他不少啟發。
今年請來有20年執教經歷的教練官史提芬，盧彥勳認為對自己職業生涯不小刺激，「教練告訴我，『每一場比賽都是Training(訓練)，要用這種心態面對比賽。』讓我看待壓力更為正面。」
除了技術面提升，盧彥勳多次提到心態，「他把我好的部分激發出來，過去比賽遇到的迷思、或是以往的困惑，他的提點讓我有如恍然大悟，發揮、加強自己的優勢。」
盧彥勳開賽6比1迅速先下一城，但次盤伊藤竜馬緊追，盧彥勳坦言自己確實稍微卻步，包括第2盤搶七時也是伊藤竜馬先取得領先，但全場沒有讓對方取得任何破發機會，盧彥勳的心態成為他的最大武器。
「以前一兩個接發接不進，自己可能會被心情所影響。」盧彥勳表示，現在更專注在場上，而非被情緒拉著走，「但現在會去注意，問題到底出在哪。接球的觀念也重新改變。」
揮別前9站的不順，盧彥勳選擇返台參賽華國三太子盃，讓自己重新調整再出發，難得回台，盧彥勳總是感到滿滿的支持和鼓勵，台大體育館23日也湧進近9千人次，滿場球迷讓寶島一哥享盡地主優勢。
盧彥勳說，「很少機會在台灣出賽，但每次回來都能有不錯表現，也受到很多觀眾、朋友的鼓舞，能在台灣奪冠意義非凡。」
(中時電子報)
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