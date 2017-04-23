中央不派官員祭鄭成功 陸學者：借原住民去中國化
政府打破54年來慣例，不再由中央指派內政部長主持台南鄭成功祭典；對此，上海台灣研究所常務副所長倪永杰23日受訪表示，蔡政府藉由台灣原住民族的口，行「去中國化」之實，這是明眼人都看得出來的舉動。是否會衝擊大陸對下個月520蔡就職週年談話的看法？他表示「本就無期待」，蔡透過「去中國化」降低兩岸關係連結，蔡政府未來勢必緊縮兩岸關係發展已無庸置疑。
蔡英文總統去年8月1日與原住民各族齊聚總統府，並正式發表道歉文，其中談到「荷蘭及鄭成功政權對平埔族群的屠殺和經濟剝削」，「為此，我代表政府向原住民族道歉」。
大陸涉台學者倪永杰認為，蔡上任以來，從取消率領文武百官遙祭黃帝陵、中山陵，到這次推翻傳統，由地方首長取代中央官員參與鄭成功祭典，種種作為都是在降低中華文化與台灣發展的重要性與關聯性，且以台灣原住民族的口，行「去中國化」的目的，原住民族恐怕未必就會埋蔡政府的單。
(旺報)
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