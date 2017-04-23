高雄新莊高中樂韻音樂會 24日文化中心至德堂舉行
高雄市立新莊高中音樂班24日晚上7點30分，將於高雄市文化中心至德堂舉行的『106新莊樂韻』音樂會，是音樂班第22年舉辦成果發表會。
音樂會節目風格豐富多元，上半場西樂曲目包含膾炙人口的交響曲，另由105學年度協奏曲比賽管弦樂組優勝者蔣孟潔演出木琴協奏曲、方妤演出長笛協奏曲。
下半場由超過10年以上獲得全國學生音樂比賽特優的新莊高中國樂團演出，樂曲包含氣勢磅礡的國樂名曲。另由105學年度協奏曲比賽國樂組優勝者陳宜儒演出琵琶協奏曲、蔡昀宸演出二胡協奏曲。
新莊高中音樂班有著優良傳統，105學年度榮獲全國學生音樂比賽國樂合奏與絲竹室內樂合奏特優、管弦樂合奏優等的佳績，為全國少見擁有國樂及管弦樂兩樂團的音樂班學校。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。