高雄新莊高中樂韻音樂會 24日文化中心至德堂舉行

新莊高中管絃樂團。（新莊高中提供）

新莊高中國樂團。（新莊高中提供）

高雄市立新莊高中音樂班24日晚上7點30分，將於高雄市文化中心至德堂舉行的『106新莊樂韻』音樂會，是音樂班第22年舉辦成果發表會。

音樂會節目風格豐富多元，上半場西樂曲目包含膾炙人口的交響曲，另由105學年度協奏曲比賽管弦樂組優勝者蔣孟潔演出木琴協奏曲、方妤演出長笛協奏曲。

下半場由超過10年以上獲得全國學生音樂比賽特優的新莊高中國樂團演出，樂曲包含氣勢磅礡的國樂名曲。另由105學年度協奏曲比賽國樂組優勝者陳宜儒演出琵琶協奏曲、蔡昀宸演出二胡協奏曲。

新莊高中音樂班有著優良傳統，105學年度榮獲全國學生音樂比賽國樂合奏與絲竹室內樂合奏特優、管弦樂合奏優等的佳績，為全國少見擁有國樂及管弦樂兩樂團的音樂班學校。

(中時)