在台協會主席莫健訪台 將拜會蔡英文總統

美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）23日晚間抵台訪問。（陳麒全攝）

莫健將出席涵蓋30多位全球蚊蟲疫病防治專家的國際會議，以彰顯台灣在全球衛生領域所能做的貢獻。（陳麒全攝）

記者問及此行是否向總統蔡英文帶來任何好消息時，他笑著表示，很高興來到台灣，（與蔡英文總統）只是一般會晤，其他並沒有多談。（陳麒全攝）

美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）23日晚間抵台訪問，莫健此行除了帶來習川會的第一手資訊，也將出席涵蓋30多位全球蚊蟲疫病防治專家的國際會議，以彰顯台灣在全球衛生領域所能做的貢獻。

莫健是於23日晚間7時30分搭乘UA871班機抵台，美國在台協會派員在登機口接機，莫健看到媒體記者微笑著致意，由於日前美國總統川普與中國國家主席習近平在4月6、7日在佛州的海湖山莊舉行首次峰會，美國對台政策也相對被關注，記者問及此行是否向總統蔡英文帶來任何好消息時，他笑著表示，很高興來到台灣，（與蔡英文總統）只是一般會晤，其他並沒有多談，最後也秀了一段簡短中文說「謝謝」。

對於莫健的訪台行程，美國在台協會（AIT）相當低調，僅表示將在24日正式公布莫健來台行程，並介紹GCTF相關細節。

莫健將參加美台2015年成立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，在台灣舉辦的蚊蟲疫病防治國際會議，預定出席開幕式表達美國對台灣的支持。

(中時)