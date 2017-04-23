廣州中學校友足球賽 18隊參加

2017年廣州市第二屆知名中學校友足球賽23日在廣州市培英中學舉行啟動儀式，共有12家廣州知名中學計18支球隊參與本屆賽事，賽事以「廣府名校，同緣綠茵」為主題，將於5月6日在華南師範大學附屬中學揭幕。

新浪體育23日報導，中共建政以來，廣州的中學一直很重視足球文化的普及，尤以各所歷史悠久的知名中學為最，從中孕育了歷代「南派足球」的廣州籍名將。

贊助商廣州華澤投資管理有限公司董事長呂華鋒表示，本屆賽事除了繼續以球會友外，還以推廣廣府名校文化為己任，希望藉此推廣校園足球，以及各大中學的建設。

(旺報)