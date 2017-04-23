擊不倒投球心魔 游宗儒好困擾

游宗儒受「心魔」所苦，遲遲找不回狀態。(本報資料照)

Lamigo桃猿小將游宗儒今年開季就在一軍，季初連兩戰無失分，展現不錯的狀態，然而隨後狀況急轉直下，近4場出賽3場有失分紀錄，23日在對中信兄弟雙重賽首戰後猿登板，更是連投4顆壞球後，就被換下場休息，他認為動作上出了一些問題，但心裡更有一道難突破的牆，讓他有些自信心不足。

游宗儒本季從長中繼出發，季初兩場出賽，主投3局沒有失掉任何分數；但之後3場出賽投4局失掉5分自責分，自責分率飆到偏高的6.43；此役他8上中繼登板，對陳江和連續投了4顆偏差很多的壞球後，就被換下場休息。游宗儒沒能完成任務，賽後表情失落的獨自坐在置物櫃前沉思。

總教練洪一中表示，當時游宗儒若沒讓人上壘，有想讓他續投，但下一棒輪到左打的張正偉，考量他今年對左打壓制力不足，才選擇換他下場。儘管游宗儒也認為調度純粹是考量戰局，不過連續幾場都沒能投好，他坦言「或許是信心度有點不足吧！」

游宗儒認為表現不好，心理占很大的因素，「我好勝心很強，可能是因為這樣，有時投不好就會鑽牛角尖想很多。」他表示雖陣中不少學長要他別想太多，自己也試著不去多想；但一被打，就又開始亂想，前次登板被富邦悍將打3分後，更給他一記重拳，如今只能繼續朝「不想太多」去努力，完成教練指派的任務。

(中時電子報)