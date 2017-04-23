聯邦盃升降賽 李雅軒嚇出法網亞軍冷汗
2017聯邦盃世界二組升降賽中華台北、義大利之役，中華隊李亞軒第3點單打對抗2012法網亞軍、同時也是曾經包辦過所有大滿貫女雙冠軍的艾拉妮(Sara Errani)打出驚喜，6比3拿下首盤，可惜先盛後衰最終6比3、2比6、3比6落敗，中華0勝3負提前敗給義大利，明年將降到亞大區第一級。
李亞軒連續兩場都先下首盤，但後繼乏力，輸得可惜。23日她第3盤還一度傷停，由防護員上場幫忙按摩大腿肌肉。面對艾拉妮既高又旋的球路，李亞軒都盡量在第一時間回擊，希望以球速壓制對手，避免在底線慢慢纏鬥，賽後她飲恨道，「已盡了全力，無奈結果不如人意。」
勝負已定後，第四點單打取消，仍將進行雙打，第五點雙打由莊佳容／徐竫雯迎戰Jasmine Paolini/ Camilla Rosatello。
中華隊這次在世界二組升降賽原本抽到主場，由於有三太子盃男網挑戰賽在同一周進行，網協因人手不足，分身乏術，無法同時兼顧兩項比賽，因此放棄主場，讓中華隊由主變客。
擊敗中華隊之後，義大利目前在四月份聯邦盃主場賽中已打出10連勝，而且10連勝全部安排在室外紅土球場。事實上，義大利在聯邦盃已連續20次在主場祭出紅土禦敵。義大利上一次沒有出現紅土主場，是在2001年4月於世界組第一輪迎戰克羅埃西亞時的室內地毯球場。
(中時電子報)
關鍵字：聯邦盃、李亞軒、徐竫雯、聯邦盃世界二組升降賽
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