服務生拿備用鑰匙闖房間 女大生烏來度假卻成驚魂夜

6名女大生本周末入住新北市烏來區某溫泉會館，6人卻在「Dcard」論壇中寫下住宿驚魂記。（葉書宏翻攝）

6名女大生本周末入住新北市烏來區某溫泉會館，6人卻在「Dcard」論壇中寫下住宿驚魂記，當天凌晨4時許，會館年輕服務生竟然連開2次房門，還走到床頭查看，6人發文表示，「希望大家在外真的要注意安全，懂得保護自己，住宿房門一定要有門內扣鎖，尤其是女孩子！」

文中指出，凌晨四點快五點時，一位男性服務人員居然自己拿備用鑰匙擅自開門進來，還走到床頭邊，還好睡床邊的朋友發現驚醒，房務人員嚇到趕緊跟朋友說是要來確認門是否有鎖上，之後像是要化解尷尬說，他剛才跟朋友去喝酒回來，又問我們幾歲，喝酒後幾點睡？

文中提到，他出去後不到五分鐘，又聽到有人要開門鎖的聲音，基於剛才的事為了保險起見，她走到房門邊等這名男性房務人員又要做什麼，果不其然他又把房門打開了！

她馬上問他，「請問為何要一直開我們的門？」他看到她站在門邊，嚇得便說下班前都要來確定門有沒有鎖上，而且你們都是女生更要注意，他走後所有人全都嚇得不敢睡，明明是來度假放鬆的結果被搞成驚魂夜。

女大生們討論後決定報警，警方到場溝通後，她們與會館達成協議，待溝通完畢後，警方主動打電話關心，詢問是否需要協助及溝通內容，真的很謝謝警方的協助。

新店警分局指出，雙方達成協議未成案，因此沒有介入，若女學生們有任何疑慮都歡迎與警方聯繫。

(中時)