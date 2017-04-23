路檢3成5不及格 桃園環保局加強柴油車檢驗

環保局加強大貨車攔檢，希望降低空氣汙染，以及烏賊車的數量。（葉臻攝）

桃園市政府衛生局為了加強空氣品質改善，配合環保署「空氣品質不良日柴油車聯合稽查計畫」，與各縣市同步聯合稽查，希望將去年度將近4成的路邊攔檢篩選不合格率降低。

桃園市環保局表示，目前設籍桃園市的柴油大客及大貨車超過2萬1千輛，去年度路邊攔檢篩選不合格率約3成5，告發處分污染柴油車161輛次，今年起因應桃園市新上路的「發展低碳綠色城市自治條例」，民國88年7月以前的老舊柴油車將不定期被通知至指定地點檢驗排氣，拒不受檢小貨車所有人可罰1萬元，大客貨車則會面臨6萬元罰鍰。

環保局強調，若柴油大客貨車或小貨車行駛有排放黑煙污染情形，1年內被舉發2次以上，且有污染照片證明者，務必要在通知期限內到公告認證合格地點進行保養檢修，若不從者可處車輛所有人5000元以上20000元以下罰鍰，未來也將嚴格執行，促使老舊柴油車淘汰，減少烏賊車。

(中時)