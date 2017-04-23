首演及最終場都遇天災！《釧兒》呂承祐苦吞最悲情男主角

《釧兒》女主角張芳瑜、男主角呂承祐。（躍演劇團）

女主角張芳瑜、男主角呂承祐、男配角曾志遠因為演出《釧兒》，培養出深厚感情。（躍演劇團）

龍千玉（中）行動力挺澎恰恰（左）和荒山亮。（躍演劇團）

葉啟田（中）行動力挺澎恰恰（左）和荒山亮。（躍演劇團）

《釧兒》音樂劇23日下午在高雄演出音樂會版本最終場，呂承祐身為壓軸演出的男主角，心情非常緊張，原來，《釧兒》去年中秋在舞蝶館首演，遭遇颱風導致演出停演，而這次原預定場館，也因春季雷雨，場地器材、座位全部泡水，兩次遭遇天災的場次，正巧都是呂承祐擔任男主角，讓他大嘆：「天公伯怕我演戲不投入，兩次都給我特別難忘的考驗。」他為了祈願《釧兒》今年在台灣最後一次巡演順利，演出一周前便開始茹素，也特地到廟宇祈福，就是希望演出順利。

這次演出前除了工作複雜度大大提升，在忙碌的排練中，故事原創兼劇中說書人澎恰恰也在演出前，突然感冒，為讓演出順利，他特別喝了好幾碗中藥，潤喉糖也不離身，幸好在演出時，感冒好轉，總算能精神抖擻上台。好人緣的他，包括龍千玉、蔡小虎、葉啟田、陳亞蘭等藝人好友都專程南下高雄觀賞《釧兒》，為澎哥加油打氣。

女主角張芳瑜、男主角呂承祐、男配角曾志遠因為演出《釧兒》，培養出深厚感情和絶佳默契，三人常常會相約聊工作、聊心事，更互相加油打氣，尤其是曾志遠，特別喜歡捉弄張芳瑜，還常常在臉書上抬槓，團員們都開玩笑起鬨要二人乾脆「在一起」，張芳瑜對此嗤之以鼻，直呼不可能。其他團員們，也都是感情深厚，昨一到演出後台，大家紛紛流下不捨的眼淚，期待下一次的合作機會。

導演曾慧誠表示，雖然臨時換場地，匆匆忙忙地移師高師大，不過場地變小，離觀眾超近，是這兩年來最親密的一次演出，一直收到觀眾的加油打氣，回到《釧兒》的出生地演出，還是特別有情感的。澎恰恰也為了感謝觀眾的熱情捧場，決定將22日當天的商品販售收入捐給來自高雄大寮的南島舞集，作為回饋。這次高雄演出後，《釧兒》即將進入再次創作階段，不久的將來，將正式進入《釧兒》音樂劇室內劇場版的製作。

(中時)