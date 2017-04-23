戴奧辛半衰期7年 顏宗海：多吃蔬果助排出

戴奧辛蛋席捲全台，長庚醫院腎臟科主治醫師、毒物中心主任顏宗海表示，戴奧辛半衰期長達7年，每人每天的攝取量可在體重的1至4倍皮克，「千萬別因此不再吃雞蛋」，但要多吃蔬果等高纖食物，幫助身體排出戴奧辛。

顏宗海指出，戴奧辛是無色無味的脂溶性物質，被吃進生物體內後，多半會被儲存在脂肪、內臟，乳製品中也會含有戴奧辛，建議民眾少吃內臟、肥肉、皮等部位，多吃可幫助吸附油脂的蔬菜、水果等高纖維食物，幫助體內的戴奧辛、環境荷爾蒙隨之排出。

「鳳梨、蘋果、燕麥、海帶、香蕉、秋葵等含有高果膠物質的蔬果，都有助加速人體代謝」，顏宗海強調，民眾千萬別因此不再吃雞蛋，根據研究文獻，每人每天能攝取的戴奧辛量為1公斤體重1到4皮克不等，但為了預防戴奧辛累積體內，最重要的還是要少吃肥肉、內臟器官。

(中時)