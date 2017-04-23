戴奧辛半衰期7年 顏宗海：多吃蔬果助排出
戴奧辛蛋席捲全台，長庚醫院腎臟科主治醫師、毒物中心主任顏宗海表示，戴奧辛半衰期長達7年，每人每天的攝取量可在體重的1至4倍皮克，「千萬別因此不再吃雞蛋」，但要多吃蔬果等高纖食物，幫助身體排出戴奧辛。
顏宗海指出，戴奧辛是無色無味的脂溶性物質，被吃進生物體內後，多半會被儲存在脂肪、內臟，乳製品中也會含有戴奧辛，建議民眾少吃內臟、肥肉、皮等部位，多吃可幫助吸附油脂的蔬菜、水果等高纖維食物，幫助體內的戴奧辛、環境荷爾蒙隨之排出。
「鳳梨、蘋果、燕麥、海帶、香蕉、秋葵等含有高果膠物質的蔬果，都有助加速人體代謝」，顏宗海強調，民眾千萬別因此不再吃雞蛋，根據研究文獻，每人每天能攝取的戴奧辛量為1公斤體重1到4皮克不等，但為了預防戴奧辛累積體內，最重要的還是要少吃肥肉、內臟器官。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。