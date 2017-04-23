廣州各小學擴招 應對新生入學高峰
近日，廣州各區教育局公佈了各小學的招生計畫。記者對比今年與往年的招生計畫發現，天河、越秀、黃埔、從化等多個區的公辦小學紛紛擴班，以應對今年9月份的小學新生入學高峰。
根據大洋網報導，廣州有些區不僅擴班，還增設學校，如黃埔、從化、白雲、花都等多個區均新增學校。位於中心城區的學校，則通過內部挖潛增加課室。
其中，名校華陽小學的擴班招生最為明顯，3年間增加了6個班。而作為天河區「巨無霸」的龍口西小學，今年招生規模為19個班。從2015年到今年，按照每年兩個班的趨勢遞增。此外，先烈東小學、體育西路小學、體育東路小學、龍洞小學也是連續三年擴招，每年增加一個班。
「今年天河東校區增加了3個班，我們計畫將老師、校長辦公室騰出來改為課室。」華陽小學相關人員表示，該校準備在今年暑假進行改造，隨後會在辦公樓頂層搭建簡易的校長辦公室。而龍口西小學從2015年到現在已經改造了10間專用室，明年還將改造5間以備擴班之需。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。