廣州各小學擴招 應對新生入學高峰

近日，廣州各區教育局公佈了各小學的招生計畫。記者對比今年與往年的招生計畫發現，天河、越秀、黃埔、從化等多個區的公辦小學紛紛擴班，以應對今年9月份的小學新生入學高峰。

根據大洋網報導，廣州有些區不僅擴班，還增設學校，如黃埔、從化、白雲、花都等多個區均新增學校。位於中心城區的學校，則通過內部挖潛增加課室。

其中，名校華陽小學的擴班招生最為明顯，3年間增加了6個班。而作為天河區「巨無霸」的龍口西小學，今年招生規模為19個班。從2015年到今年，按照每年兩個班的趨勢遞增。此外，先烈東小學、體育西路小學、體育東路小學、龍洞小學也是連續三年擴招，每年增加一個班。

「今年天河東校區增加了3個班，我們計畫將老師、校長辦公室騰出來改為課室。」華陽小學相關人員表示，該校準備在今年暑假進行改造，隨後會在辦公樓頂層搭建簡易的校長辦公室。而龍口西小學從2015年到現在已經改造了10間專用室，明年還將改造5間以備擴班之需。

(旺報)