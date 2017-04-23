「佛爺」圈粉無數！陳偉霆《老九門》奠定男神地位
中視24日起每週一至週四晚間11點、中天綜合29日起每週六、日中午12點將播出陸劇《老九門》。陳偉霆因演出劇中霸氣寵妻的「張大佛爺」張啟山大紅大紫，風靡萬千少女成為新一代能歌、能舞、能演的全能男神，圈粉無數的他調皮地說：「我本身就很多面，但耍帥的時候肯定是『佛爺』！」
陳偉霆飾演的張啟山命運多舛，經歷各種磨難終成一代英雄，吊鋼絲對他成了家常便飯，最多曾一天100多場吊鋼絲的戲，他說：「劇中打戲都比較實，是拳拳到肉，這也是入行以來拍過的劇裡最多動作戲的一部，所有打戲都是親自上陣！」
陳偉霆刻意刪減劇中台詞，他說：「張大佛爺真的不用說那麼多廢話，話少才是特色！」他印象最深的是身上的「窮奇紋身」出現，紋身圖案必須拍戲前4個小時開始畫，他覺得十分值得，「畫出來很好看且象徵度高，後期電腦特效讓紋身還會動！非常期待那場戲」。
(中時)
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