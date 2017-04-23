大S辦玥兒3歲慶生趴 汪小菲被女兒控制會...

大S今為小玥兒辦3歲生日趴。（圖／翻攝自許老三粉絲團）

現場布滿粉色汽球、玫瑰花，氣氛溫馨又有童趣。（圖／翻攝自許老三粉絲團）

藝人大S和汪小菲婚後育有一對兒女，今他們為愛女小玥兒舉辦3歲慶生趴，並邀來許多藝人好友，現場相當熱鬧，而出了名是女兒控的汪小菲，還被大S透露私下和玥兒的相處方式，滿滿父愛藏不住。

據《蘋果日報》報導，玥兒的生日趴辦在郁方開的親子餐廳，小S、侯佩岑、Makiyo、王力宏夫婦以及范瑋琪也帶著雙胞胎兒子飛飛、翔翔參加，現場以玫瑰花、粉色汽球布置為主，還有一個三層的大蛋糕，氣氛相當溫馨。

另外，大S還透露只要女兒喊聲爸爸，汪小菲就會立刻用娃娃音回應，完全被女兒控制的模樣，難怪他常被虧是超級女兒控，而大S也說看到孩子們開心，她也就跟著高興，一家四口和樂融融的樣子相當有愛。

(中時電子報)