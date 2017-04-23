成都男至機場放飛無人機 被關五天
四川省成都市一名林姓男子至成都雙流國際機場淨空區放飛無人機，被警方處以行政拘留5天的處分。
網易網站報導，4月23日中午12時，民眾報案稱，有人在通惠門路3號錦都社區內放飛無人機。
警方立即趕到現場，將正在雙流機場淨空保護區操控無人機飛行的林男逮捕。鑒於林男的行為尚未影響機場航班的正常起降，依《治安管理處罰法》第二十三條第一款第二項之規定，以擾亂公共場所秩序對他處以行政拘留5日的處罰。
警方呼籲，成都市青羊區全區域均屬於雙流機場淨空區，希望各單位、組織及民眾嚴格遵守相關法律、法規，支持配合軍民航職能部門和公安機關開展機場淨空保護工作，積極發現、規勸、舉報可能擾亂飛行安全的違法行為，共同維護機場正常的飛行秩序。
(旺報)
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