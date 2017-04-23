陸民愛看電子書 手機閱讀率達到66.1％

4月23日是「世界讀書日」，亞馬遜中國發布的《2017全民閱讀報告》顯示，64%的讀者認為電子閱讀幫助提升整體閱讀量，電子書的便利性讓零碎時間能更充分的利用；而電子書讀者也比去年上升6個百分點，已達到9成。中國新聞出版研究院表示，2016年手機閱讀率達到66.1%，連續8年成長。

調查報告分析，在知名電子書平台「Kindle」中，使用電子書的00後讀者即占了71%，另外50後則25%。而不同年齡對於不同類的書各有偏好，90後最愛科幻懸疑、繪本漫畫；00後則偏愛讀科學書籍和英文讀物。

但無論男女都超愛目前熱播影劇的原著書籍，例如排行榜亞軍的《三生三世十里桃花》。而《人民的名義》原著也因電視劇人氣，電子閱讀量比前一周成長百倍。

電子閱讀中，以手機閱讀為最大宗，中國新聞出版研究院日前日公布《第十四次全國國民閱讀調查》顯示，2016年手機閱讀率達到66.1%，連續8年成長。其中18到29歲的族群手機閱讀接觸率最高，為92.8%；其次為30到39歲族群，接觸率為87.3%。

隨著電子書發展快速，「紙本書是否消失」的話題再度引發熱議。不少網友認為，看某些知識性和技術性的書，「還是喜歡紙本的，這樣看起來不費眼力」，更重要的是「有一種質感」。網友表示，紙本書籍的「沉甸甸感覺，是電子書比不了的」。更有人說「書就是應該被捧在手裡閱讀。」

(旺報)