陸民愛看電子書 手機閱讀率達到66.1％
4月23日是「世界讀書日」，亞馬遜中國發布的《2017全民閱讀報告》顯示，64%的讀者認為電子閱讀幫助提升整體閱讀量，電子書的便利性讓零碎時間能更充分的利用；而電子書讀者也比去年上升6個百分點，已達到9成。中國新聞出版研究院表示，2016年手機閱讀率達到66.1%，連續8年成長。
調查報告分析，在知名電子書平台「Kindle」中，使用電子書的00後讀者即占了71%，另外50後則25%。而不同年齡對於不同類的書各有偏好，90後最愛科幻懸疑、繪本漫畫；00後則偏愛讀科學書籍和英文讀物。
但無論男女都超愛目前熱播影劇的原著書籍，例如排行榜亞軍的《三生三世十里桃花》。而《人民的名義》原著也因電視劇人氣，電子閱讀量比前一周成長百倍。
電子閱讀中，以手機閱讀為最大宗，中國新聞出版研究院日前日公布《第十四次全國國民閱讀調查》顯示，2016年手機閱讀率達到66.1%，連續8年成長。其中18到29歲的族群手機閱讀接觸率最高，為92.8%；其次為30到39歲族群，接觸率為87.3%。
隨著電子書發展快速，「紙本書是否消失」的話題再度引發熱議。不少網友認為，看某些知識性和技術性的書，「還是喜歡紙本的，這樣看起來不費眼力」，更重要的是「有一種質感」。網友表示，紙本書籍的「沉甸甸感覺，是電子書比不了的」。更有人說「書就是應該被捧在手裡閱讀。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。