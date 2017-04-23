談北韓核武 王毅：各方應發出和平理性聲音

面對美國和北韓接連在朝核問題上強硬表態，中國再次扮演緩和角色。中國外長王毅23日表示，這段期間的對抗言行已經夠多，需要發出和平理性的聲音，儘管解決半島核問題的鑰匙並不在中方手中，但本著負責任的態度，中方一直在為恢復和談作出努力。

據中國外交部官網消息，中國外交部長王毅在雅典與希臘外長會見記者時，回答了關於朝鮮半島局勢的提問，王毅強調，這一段時間示威對抗的言行已經夠多了，我們需要發出和平和理性的聲音。

王毅說，中方在朝鮮半島問題上的立場一貫、明確，而且不會改變。那就是堅持實現半島無核化，堅持維護半島和平穩定，為此，必須用和平手段來解決半島核問題。

王毅說，儘管中方不是當前矛盾焦點，儘管解決半島核武問題的鑰匙並不在中方手中，但是本著負責任的態度，中方一直在為恢復和談作著努力，最近我們又提出合情合理的建議（北韓暫停核試、美韓暫停軍演），這一建議正在得到越來越多國家的理解和支持。他呼籲若其它各方有和平誠意，應該也拿出自己的解決方案。

王毅強調，這一段時間，示威對抗的言行已經夠多了，我們需要發出和平理性的聲音。中國不會被各種各樣的說法所忽悠，也不會放棄中國應盡的責任，中方將繼續與各方保持對話協商。

(旺報)