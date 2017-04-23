木蘭外教處女秀 藍鯨4球開紅盤

中華隊前鋒賴麗琴（左）替台中藍鯨開幕戰攻入兩球。（李弘斌攝）

第4屆木蘭女足聯賽23日在台中豐原體育場開踢，賽史首位聘請的外籍教練堀野博幸也上演在台執教處女秀，結果台中藍鯨將士用命，在隊長賴麗琴「梅開二度」帶領下，以4比0完勝高雄陽信銀行，於新球季開出紅盤。

堀野博幸賽前帶台中藍鯨熱身準備。（李弘斌攝）

「第一戰的表現我很滿意，特別是由攻轉守和由守轉攻的轉換上，」堀野解釋，上半場藍鯨只進1球，主要是球員有些緊張，「我跟她們說，放輕鬆，做好持控球，有機會就大膽去攻，下半場就做得很不錯。」

其實，球賽開踢之前，堀野就讓人感到他的不同。賽前他和藍鯨全隊圍成一圈，準備喊聲打氣，堀野卻要大家圍成馬蹄形，讓球員與教練團面對看台，並用手勢要觀眾一起來喊聲，一開始就把藍鯨和球迷給串了起來。

堀野博幸（左三）用手勢帶動看台球迷，一起和台中藍鯨進行賽前喊聲。（李弘斌攝）

「我今天這個動作，在日本也並不算常見，但如果沒有支持者，足球運動不可能發展，所以我希望和球迷一起喊聲，創造更多激情，」堀野說：「今天加油氣氛也很棒，非常熱情，也非常溫暖。」

堀野來台執教，任務不只是在木蘭聯賽帶領台中藍鯨，更重要的是協助台中地區的基層女足推廣，希望藍鯨成為在地的代表性球隊。堀野的第一戰，加油人潮加上4球大勝，有了一個好的開始。

(中時電子報)

台中藍鯨球迷在豐原體育場熱烈加油。（李弘斌攝）