木蘭外教處女秀 藍鯨4球開紅盤
第4屆木蘭女足聯賽23日在台中豐原體育場開踢，賽史首位聘請的外籍教練堀野博幸也上演在台執教處女秀，結果台中藍鯨將士用命，在隊長賴麗琴「梅開二度」帶領下，以4比0完勝高雄陽信銀行，於新球季開出紅盤。
「第一戰的表現我很滿意，特別是由攻轉守和由守轉攻的轉換上，」堀野解釋，上半場藍鯨只進1球，主要是球員有些緊張，「我跟她們說，放輕鬆，做好持控球，有機會就大膽去攻，下半場就做得很不錯。」
其實，球賽開踢之前，堀野就讓人感到他的不同。賽前他和藍鯨全隊圍成一圈，準備喊聲打氣，堀野卻要大家圍成馬蹄形，讓球員與教練團面對看台，並用手勢要觀眾一起來喊聲，一開始就把藍鯨和球迷給串了起來。
「我今天這個動作，在日本也並不算常見，但如果沒有支持者，足球運動不可能發展，所以我希望和球迷一起喊聲，創造更多激情，」堀野說：「今天加油氣氛也很棒，非常熱情，也非常溫暖。」
堀野來台執教，任務不只是在木蘭聯賽帶領台中藍鯨，更重要的是協助台中地區的基層女足推廣，希望藍鯨成為在地的代表性球隊。堀野的第一戰，加油人潮加上4球大勝，有了一個好的開始。
(中時電子報)
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